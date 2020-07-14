Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине

Журналист Павел Лобков сексуально домогался до коллеги Александра Сырникова. Об этом последний сам сообщил в своем твиттере

Лобков, как сообщал «Рамблер», — ведущий телеканала «Дождь» и открытый гей. Сырников — сотрудник издания «МБХ медиа». Его сексуальная ориентация — традиционная. Сегодня он обвинил Лобкова в харассменте.

«Лобков — *** (чертов. — Прим. ред.) харассер», — написал Сырников.

Он рассказал, что несколько лет назад, когда он проходил стажировку на «Дожде», Лобков совершал попытки его поцеловать, трогал руки, пытался сделать массаж, называл накаченным, пытался переубедить его в его же ориентации, говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками, звал к себе домой.

«Я говорил, что мне неприятно, но он не останавливался», — рассказал Сырников.

Некоторое время спустя Лобков смирился с отказом, а Сырников прекратил стажировку, потому что больше не хотел видеть этого человека. Сегодня он сообщил, что часто вспоминает историю с Лобковым, но не думает, что она сильно его травмировала. Также Сырников рассказал, что Лобков систематически обращался подобным образом с молодыми журналистами.