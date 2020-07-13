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В России введены новые правила въезда в страну из-за коронвируса 

Павел Тиунов 31 минуту назад
С 15 июля прибывающие в РФ обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает телеканал «Звезда». Если соответствующий документ отсутствует, на сдачу анализов дается три дня.
Информация о новых правилах въезда на территорию страны содержится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. В нем говорится, что с 15 июля в РФ отменяется двухнедельный карантин для прибывающих из иностранных государств граждан. При этом по новым правилам каждый из желающих пересечь границу, должен иметь при себе справку о том, что он не заражен коронавирусной инфекцией. Документ, который может быть оформлен на русском или английском языке, должен быть предъявлен не позднее трех дней с момента его выдачи.
Если соответствующей справки на руках прибывающего из-за границы человека нет, то на прохождение теста дается три дня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Венгрия стала первой европейской страной, которая выразила готовность принимать российских граждан. Отмечается, что посетить страну можно будет с 15 июля. При этом каждого россиянина по прибытию по пересечению венгерской границы ждет обязательное медицинское обследование.
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Общество , Видео , Анна Попова , ТК "Звезда"
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