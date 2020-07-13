Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии

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В России изменили правила въезда в страну на фоне пандемии коронавируса 

ТК «Звезда» 40 минут назад
С 15 июля по прибытии в страну нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19.
В России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих из-за границы. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.
На границе прибывающим необходимо будет представить документ об отрицательном результате теста на коронавирус на английском или русском языке. Анализ должен быть взят не ранее, чем за три дня до прибытия в страну. В случае если такой справки при себе не окажется, на прохождение теста на территории России дается три дня.
Ранее сообщалось, что для отдыхающих в пределах страны россиян отменили обязательный анализ на COVID-19. Документ с отрицательным результатом теста больше не нужно предоставлять при заселении в санатории.
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Общество , Видео , Анна Попова
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