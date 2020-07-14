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«В ад надо ехать с комфортом» 

Артём Кульша 48 минут назад
«Матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом»
Фото: ТАСС
Игуменья Феофания попадет в ад. Об этом диакон Андрей Кураев заявил в своем блоге на платформе «Живой журнал» (LiveJournal).
Феофания, как сообщал «Рамблер», — игуменья Покровского женского монастыря Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и руководительница православной гимназии в Троице-Лыкове и гостиниц для паломников «Покровская» и «Даниловская».
У настоятельницы нашли "Мерседес" за 9,5 млн
Вчера средства массовой информации сообщили, что в 2016 году Игуменья купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса, а именно Mercedes S 500 4MATIC, за 9,5 миллиона рублей.
«Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — отреагировал Кураев в тот же день.
Он рассказал, что столь любящая мерседесы Феофания — не совсем посторонний человек в смерти новорожденного сына священника, который у нее служил. Тот попросил у игуменьи деньги на операцию для ребенка, а та отказала.
В апреле патриарх московский и всея Руси Кирилл запретил Кураева в служении за то, что тот оскорбил память настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
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Общество , Андрей Кураев , РПЦ
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