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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП
Фото: РИА Новости
После смертельного ДТП предположительно актер Михаил Ефремов мог предлагать деньги сотруднику ГИБДД. Видео было показано в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам телеведущей Ольги Скабеевой, это видео было показано широкой публике впервые. По её словам, кадры сделаны предположительно на нагрудную камеру сотрудника полиции. На них видно, как составляется протокол, и слышен голос, похожий на голос Ефремова.
«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — сказал голос, похожий на голос актёра.
Также в эфире ток-шоу были продемонстрированы кадры медицинского освидетельствования Ефремова. По замечанию Скабеевой, заслуженный артист всем своим видом и жестикуляцией показал, насколько ему не нравится происходящее. В частности, на видео Ефремов показал средний палец во время процедуры сдачи анализов.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ГИБДД
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