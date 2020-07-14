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Адвокат отреагировал на видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии 

Lenta.ru и ещё 17 47 минут назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал видео с попыткой актера откупиться после аварии. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить?» — заявил Пашаев. Он также назвал видеозапись хайпом.
13 июля в эфире программы «60 минут» показали видео, в котором Ефремов пытается откупиться после смертельной аварии с его участием. В ролике можно увидеть, как автоинспектор заполняет протокол в отношении актера. При этом на фоне слышен голос артиста, который говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , ДТП Ефремова , Григорий Березкин , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД
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