«Соловьев ужасно мутен, это понял даже Путин» 

Журналист из Украины Дмитрий Гордон песней ответил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на оскорбление в эфире шоу. Композиция опубликована в YouTube.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Соловьев в эфире своего шоу назвал Дмитрия Гордона «нацистским подонком», «пособником нацистско-бандеровского режима», а также предложил журналисту поменять фамилию на «Гордоненко» и «не заикаться о том, что он еврей». После этого Гордон анонсировал «сюрприз» для оппонента.

14 июля в YouTube была опубликована песня на мотив известного хита советских времен «На недельку до второго я уеду в Комарово». Гордон, который является автором текста композиции, сообщил, что в своих программах Соловьев во всех бедах постоянно винит президента Украины Владимира Зеленского и его самого. По словам журналиста, от подобного «накала» у российского телеведущего возникают проблемы с эрекцией.

«Соловьев ужасно мутен, это понял даже (президент России Владимир) Путин. Но такого п*******а (болтуна. — прим. ред.) очень сложно отыскать», — поет в следующем куплете Гордон.

Он также упомянул в песне, что у Соловьева есть недвижимость в Италии, где телеведущий, по его мнению, «чувствует себя как дома», поскольку является «итальянским партизаном».

За сутки после публикации видео Гордона набрало более 800 тысяч просмотров.