Желающим улететь за границу россиянам назвали новые сроки

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились новые данные о сроках запуска международного авиасообщения в России 

Lenta.ru 48 минут назад
Международное авиасообщение, приостановленное из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может быть запущено в России в конце июля или начале августа. Новые данные о сроках появились у информированного источника, передает в понедельник, 13 июля, «Интерфакс».
Как отметил собеседник агентства, в настоящее время российская сторона ведет переговоры с иностранными партнерами, соответствующие предложения были направлены властям более десяти стран.
«15 июля не является датой возобновления авиасообщения. Это, скорее, некий ориентир (…), к которому привязаны переговоры», — подчеркнул источник, отметив, что возобновить перелеты к этому сроку, скорее всего, не удастся «технически».
10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.
При этом днем ранее «Интерфакс» также со ссылкой на источник сообщил, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
Последние новости
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера Российские нефть и газ оказались невостребованными Российские нефть и газ оказались невостребованными
Комментарии 6
Общество , Видео , Татьяна Голикова , МИД , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Желающим улететь за границу россиянам назвали новые сроки
00:27
Желающим улететь за границу россиянам назвали новые сроки
Общество
В московском кафе произошла кровавая драка
01:08
В московском кафе произошла кровавая драка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение