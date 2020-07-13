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Россияне возмутились покупкой «Мерседеса» настоятельницей храма 

Лера Букина 56 минут назад
Россияне возмутились покупкой «Мерседеса» настоятельницей храма
Фото: РИА Новости
81% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что настоятельница московского монастыря не должна ездить на «Мерседесе» за 9,5 миллионов рублей.
«Это не по-христиански», — подчеркнули они.
10% опрошенных считают иначе.
«Почему нет? Имеет право», — прокомментировали участники.
9% проголосовавших ответили: «Спорный вопрос».
Всего в опросе приняли участие 5422 человека.
Игуменья Покровского женского монастыря Феофания купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса почти за 10 миллионов рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Покровский монастырь, как сообщал «Рамблер», — монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Москве. Феофания возглавила его в середине 1990-х годов. Также игуменья управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и руководит гостиницами для паломников «Покровская» и «Даниловская».
Согласно данным Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД), до 2007 года Феофания владела Mercedes Е320, в 2007-м купила Mercedes B170, в 2011-м — Mercedes S 500 4MATIC (около пяти миллионов рублей в базовой комплектации), а в 2016-м — Mercedes S 500 4MATIC нового поколения. Последняя машина, согласно данным «Открытых медиа», стоила игуменье 9,5 миллиона рублей.
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Общество , РПЦ
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