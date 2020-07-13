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Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после» 

News.ru и ещё 1 56 минут назад
Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что приготовил «небольшой сюрприз» для российского коллеги Владимира Соловьёва. По его словам, жизнь телеведущего после этого разделится на «до и после».
Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
«На территории Российской Федерации, в городе Москва, живёт человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Этого человека зовут Владимир Соловьёв. С ним приключилась большая беда. Я прошу всех, кто движим идеями любви к ближним, найти лучших психиатров, чтобы они смогли Владимиру Соловьёву помочь», — заявил Гордон на своём YouTube-канале.
«Сюрприз», уточнил Гордон, появится на видеохостинге 13 июля в 18 часов.
Незадолго до этого Соловьёв в федеральном телеэфире сравнил Гордона с нацистским преступником Йозефом Геббельсом и пригрозил ему трибуналом. Он назвал коллегу нацистским подонком, негодяем, мерзавцем и пособником «бандеровского режима». При этом телеведущий намеренно искажал фамилию оппонента называя его Гордоненко и изображая украинский акцент.
Ранее, как писал NEWS.ru, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Гордону назвал Соловьёва «торгашом» и «подставкой для микрофона».
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Комментарии 1
Общество , Украина , Владимир Соловьев , Алексей Венедиктов , Дмитрий Гордон , Эхо Москвы
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