Россияне отреагировали на предложение расселить по стране 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, в каком регионе России они хотели бы жить, если бы им была предоставлена возможность выбора.

Как выяснилось, 25% опрошенных мечтают жить в Краснодарском крае

15% респондентов остановили свой выбор на Москве, когда как 14% — на Калининградской области.

10% россиян выбрали Санкт-Петербург в качестве города, в котором хотели бы проживать, а 6% участников — Московскую область.

4% опрошенных хотят жить в Республике Татарстан, 3% — в Ямало-Ненецком автономном округе.

В опросе приняли участие 5560 человек.

Регионы России станут богаче, если расселить население страны равномерно. Об этом бизнесмен Константин Малофеев заявил изданию «Ура.ру».

По его словам, благосостояние регионов зависит от политики распределения средств, но регионов-доноров в России мало, а регионов-реципиентов много. Преодолеть эту ситуацию можно, если перестать вытягивать лучшие силы страны в Москву.

Предприниматель напомнил о существовании программы дальневосточного гектара. Он выразил уверенность, что она не сработала, и высказал мнение, что властям следовало платить больше, чтобы люди захотели переехать на Дальний Восток.