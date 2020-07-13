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Россияне отреагировали на предложение расселить по стране 

Лера Букина 16 минут назад
Россияне отреагировали на предложение расселить по стране
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, в каком регионе России они хотели бы жить, если бы им была предоставлена возможность выбора.
Как выяснилось, 25% опрошенных мечтают жить в Краснодарском крае.
23% проголосовавших выбрали регион, который не был представлен в списке (это точно не следующие субъекты РФ: Калининградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ).
15% респондентов остановили свой выбор на Москве, когда как 14% — на Калининградской области.
10% россиян выбрали Санкт-Петербург в качестве города, в котором хотели бы проживать, а 6% участников — Московскую область.
4% опрошенных хотят жить в Республике Татарстан, 3% — в Ямало-Ненецком автономном округе.
В опросе приняли участие 5560 человек.
Регионы России станут богаче, если расселить население страны равномерно. Об этом бизнесмен Константин Малофеев заявил изданию «Ура.ру».
По его словам, благосостояние регионов зависит от политики распределения средств, но регионов-доноров в России мало, а регионов-реципиентов много. Преодолеть эту ситуацию можно, если перестать вытягивать лучшие силы страны в Москву.
Предприниматель напомнил о существовании программы дальневосточного гектара. Он выразил уверенность, что она не сработала, и высказал мнение, что властям следовало платить больше, чтобы люди захотели переехать на Дальний Восток.
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Комментарии
Общество , Константин Малофеев , Калининградская Область , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Республика Татарстан , Санкт-Петербург , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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