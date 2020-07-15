Шествие «Бессмертного полка» вновь отложат 

Шествие "Бессмертного полка", которое было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, снова отложат. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, близкого к мэрии Москвы.

По словам источника, подготовка к шествию в столице пока не началась. Вероятно, "Бессмертный полк" состоится 2 сентября.

Другой собеседник издания, близкий к руководству одного из российских регионов, также подтверждает эту дату. Он объясняет перенос шествия с ситуацией с коронавирусом. При этом федеральный чиновник называет причиной жаркую погоду — участником акции может статье плохо из-за духоты.