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Шествие «Бессмертного полка» вновь отложат 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Шествие «Бессмертного полка» вновь отложат
Фото: ТАСС
Шествие "Бессмертного полка", которое было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, снова отложат. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, близкого к мэрии Москвы.
По словам источника, подготовка к шествию в столице пока не началась. Вероятно, "Бессмертный полк" состоится 2 сентября.
Другой собеседник издания, близкий к руководству одного из российских регионов, также подтверждает эту дату. Он объясняет перенос шествия с ситуацией с коронавирусом. При этом федеральный чиновник называет причиной жаркую погоду — участником акции может статье плохо из-за духоты.
"Бессмертный полк" должен был состояться 9 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом был перенесен. Новой датой шествия президент России Владимир Путин объявил 26 июля.
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Общество , Владимир Путин
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