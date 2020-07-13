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Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия
Фото: РИА Новости
Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал экскурсоводом в Тульском музее оружия, он рассказывает об экспонатах и отвечает на вопросы посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сообщается, что робот, которого назвали Акинфий, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствий, и не нуждается в контроле со стороны человека. Он также может "продолжать" экспозицию, дополняя информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экране.
"Робот в музее — одно из наших перспективных направлений разработки роботов. Мы уже получили большой опыт в этом направлении и планируем масштабировать этот кейс. Роботы-гиды по некоторым параметрам даже превосходят человека в этой роли — они могут ответить даже на самые сложные вопросы, никогда не болеют и всегда доброжелательны", — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Промоботы уже работают гидами на объекте ЮНЕСКО в Дагестане — на территории древнего архитектурного комплекса "Цитадель Нарын-Кала", в Музее современной истории России в Москве, историческом парке "Россия — моя история" в Перми и в других культурных учреждениях.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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Комментарии
Общество , Алексей Южаков , Сбербанк России , ЮНЕСКО , Фонд Сколково , РИА Новости
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