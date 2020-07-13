Настоятельница Покровского женского монастыря на Таганке ездит на Mercedes-Benz S500 4MATIC нового поколения. Автомобиль представительского класса обошелся игуменье Феофании в почти 10 миллионов рублей. О покупке сообщает издание «Открытые медиа».

Отмечается, что это самое дорогостоящее приобретение монахини. До 2011 года в ее автопарке были лишь относительно бюджетные модели любимой немецкой марки. Затем настоятельница приобрела Mercedes-Benz S500 4MATIC (около 5 млн рублей), а в 2016-м — сменила его на S500 4MATIC нового поколения. В целом, игуменья не изменяет бренду уже почти двадцать лет.

Матушка Феофания (в миру Ольга Мискина) уже четверть века является настоятельницей Покровского женского монастыря. Она также занимает пост ректора православной гимназии в Троице-Лыкове и руководит двумя гостиницами РПЦ — пятизвездочной «Покровской» и четырехзвездочной «Даниловской». Оба заведения были построены по программе строительства гостиниц для паломников.

Гостиница «Покровская», расположенная на улице Таганской, стала первой в сети отелей. Она предлагает не только размещение, но и другие услуги — в частности, внеочередной доступ к мощам святой Матроны Московской, которые хранятся в Покровском женском монастыре. Проживание в гостинице стоит от 6 000 до 180 000 рублей за ночь.