В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19 

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Медики зафиксировали пятую смерть пациента с COVID-19 на Колыме, пожилая магаданка скончалась в результате развития вирусной пневмонии, сообщает в понедельник министерство здравоохранения региона.

По последним данным, в Магаданской области выявлено 1081 заразившихся COVID-19, пятеро умерли, 622 вылечились. Регион проходит вторую стадию снятия карантинных ограничений: заработали кафе, спортивные залы, разрешена работа библиотек и музеев. В области сохраняется строгий масочный режим.

"От новой коронавирусной инфекции скончался пятый житель Магаданской области. Умершей от COVID-19 колымчанке было 79 лет", — говорится в сообщении минздрава

Указывается, что пожилая магаданка поступила в инфекционный стационар своевременно, у нее отмечались небольшие колебания температуры тела.

"Однако у пожилой дамы имелся целый ряд хронических заболеваний, характерных для ее возраста. На шестые сутки у пациентки развилась тяжелая вирусная пневмония. Больная была переведена в палату реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако количество кислорода в крови падало независимо от проводимого лечения. На одиннадцатый день нахождения в госпитале больная умерла", — сообщило ведомство.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.