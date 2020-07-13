«Он сам себя казнит»: Семина о Ефремове 

По словам Семиной, Ефремову сейчас «не позавидуешь».

«Он сам себя казнит. Не понимаю поведение родственников погибшего. Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось», — отметила она.

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.