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«Он сам себя казнит»: Семина о Ефремове 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Он сам себя казнит»: Семина о Ефремове
Фото: РИА Новости
Актриса Тамара Семина призвала родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, отнестись с пониманием к актеру. Об этом она заявила «Собеседнику».
По словам Семиной, Ефремову сейчас «не позавидуешь».
«Он сам себя казнит. Не понимаю поведение родственников погибшего. Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось», — отметила она.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Тамара Семина , Сергей Захаров
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