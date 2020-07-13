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Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
По просьбе руководства республики Крым подразделения МТО Южного и Западного военных округов начали работы по прокладке трубопровода, который будет соединять Тайганское и Симферопольское водохранилища. Для перекачки питьевой воды в Симферопольское водохранилище будет построен трубопровод протяженностью более 60 километров. Для выполнения всех задач по реализации этого проекта будут привлечены более 300 военнослужащих и около 140 единиц различной спецтехники. После реализации этого проекта появится возможность перебрасывать до 50 кубометров воды в сутки в Симферопольское водохранилище по временной схеме. Для функционирования Симферополя необходимо порядка 150 кубометров воды в сутки.
Общество , Видео , Республика Крым
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