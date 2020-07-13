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В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В РФ названы насекомые пострашнее комаров
Фото: © Depositphotos / galitskaya
Комары считаются большой летней проблемой для россиян, но не самой страшной. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
Гнусом ученые называют совокупность кровососущих летающих насекомых. Самыми известным из них являются комары, но они далеко не самые страшные, считает доктор биологических наук Светлана Рославцева. По ее мнению, летом для россиян наибольшей головной болью являются мошки.
"В состав понятия гнус, кроме комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области. В южных регионах с 3 июля повышается их численность и где-то продолжается в течение месяца", — рассказала специалист.
На территории России нет вида мошек, которые переносят опасные заболевания, но они все равно могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, рассказала радио Sputnik Светлана Рославцева.
"Защита от мошек — это длинные рукава, длинные брюки и так далее. Еще надо использовать репелленты. Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырех часов, обычно даже менее. Россказни, что репеллент защитит на 9 и более часов не соответствуют действительности", — рассказала заведующая лабораторией в интервью радио Sputnik.
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Общество , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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