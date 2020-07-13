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В России резко подорожал Анальгин 

Ura.Ru 32 минуты назад
В России резко подорожал Анальгин
Фото: Ura.Ru
Всего за месяц в стране резко подорожал Анальгин. Основная причина — рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают отечественные таблетки.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС — отслеживает цены на лекарства в РФ), цены на Анальгин выросли чуть более чем на четверть. В то же время в коммерческих структурах отмечают, что в некоторых аптеках обезболивающее стало дороже на 38%, пишет газета «Известия». На данный момент самая дешевая цена упаковки с 10 таблетками составляет 17 рублей, еще год назад пачка стоила 14 рублей. Обезболивающее, в зависимости от компании-производителя, теперь стоит от 17 до 215 рублей рублей.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев предупреждает, что вслед за Анальгином могут подорожать и другие лекарства. По его словам, цены на препараты из списка жизненно необходимых лекарств производители смогут поднять лишь на 3-4%. Компенсировать убытки фармкомпаниям придется за счет увеличения стоимости остальных препаратов.
Ранее URA.RU сообщало, что летом с полок российских аптек исчезли четыре востребованных импортных препарата, которые производят фармкомпании Sanofi и Roche. Так, из продажи исчезли «Мадопар», который используют для лечения болезни Паркинсона и «Роаккутан», применяющийся при тяжелых формах акне. Также в России исчез противомалярийный «Плаквенил» (используется для лечения коронавируса) и диуретик «Лазикс».
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Общество , Виктор Дмитриев , газета "Известия"
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