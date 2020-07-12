Что поможет России избежать второй волны COVID-19

Распространение коронавируса в России сохраняется, считает специалист по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов . Поэтому участие в митингах, предупредил он, может привести к еще большему количеству случаев заболевания. По его словам, вторая волна инфекции будет зависеть от того, будут ли граждане соблюдать все меры безопасности.

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. Об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции. Для того чтобы закрепить положительную динамику, нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах», — слова эксперта были приведены на сайте Министерства здравоохранения.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — подчеркнул специалист ведомства.

«Крайне тревожная эпидемическая ситуация в некоторых странах, таких как США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций», — сказал он, подчеркнув, что риски распространения инфекции «значительно снижает» ношение масок в общественных местах.

Он также выделил три фактора, которые влияют на возникновение второй волны распространения вируса: наличие источника инфекции, восприимчивого организма и условий для передачи коронавирусной инфекции. При этом специалист обратил внимание, что возникновение второй волны зависит от того, насколько граждане соблюдают все рекомендации специалистов: ношение масок, частое мытье рук, а также соблюдение социальной дистанции и изолирование заболевших.

Тем временем в Кремле надеются, что в России второй волны заболевания коронавируса не будет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что положительная динамика сокращения количества людей, у которых был выявлен коронавирус, дает надежду на благоприятный исход.

«Все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы [Сергея] Собянина, возьмите вице-премьера [Татьяну] Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — приводит слова представителя Кремля «Вести.ru».

На данный момент в России выявлено более 727 тыс. случаев коронавируса. Большинство из них — 501 тыс. человек вылечилась. Умерли из-за заболевания 11 335 пациентов, у которых вирус вызвал осложнения.

Что касается США, там ситуация с коронавирусом обстоит сложнее. Всего в Соединенных Штатах выявлено почти 3,3 млн людей с коронавирусом. Вылечились 1,5 млн человек, 137 631 пациент умер. При этом в США ожидают, что в течение 2-3 недель в стране будет наблюдаться рост смертности от нового типа инфекции. Об этом заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар.

«Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Если больше случаев, больше госпитализаций, то да, мы увидим это в течение двух-трех недель, прежде чем эта (ситуация) развернется», — отметил он в эфире телеканала ABC.

По словам Жируара, в настоящее время эффективность лечения заболевших выше, чем была на начальном этапе эпидемии. Он отметил, что специалисты отработали методики, а также есть такие препараты как ремдесведир и стероиды.

Американский чиновник также выразил мнение, что в США реальность второй волны коронавируса сохраняется. Предполагается, что она возникнет осенью, так как «90% населения страны еще не были затронуты». Жируар подчеркнул, что власти стараются не допустить наложение распространения коронавируса на сезонный грипп.

Индия находится на четвертом месте в рейтинге по количеству зафиксированных случаев коронавируса. В этой стране почти 879 тыс. тестов на вирус дали положительный результат. Выздоровели свыше 554 тыс. человек, умерли 23 186 пациентов.