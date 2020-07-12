Старший сын Захарова потребовал 20 млн от Ефремова 

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И вот вчера СМИ стало известно, что сумма по подготовленным к подаче искам составляет более 40 миллионов рублей, - сообщает «Московский комсомолец».

Обнародование этой информации вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выступил с опровержением новости, однако сумму не озвучил, сказал обтекаемо, что она составляет более 1 млн рублей.

А адвокат Ефремова Эльман Пашаев цифру подтвердил, назвав требования оппонентов «немаленькими аппетитами».

Так вот, журналистам удалось выяснить расклад этих исков. Родственники Сергея Захарова хотят распределить денежную компенсацию следующим образом.

Самую значительную сумму — 20 млн рублей — требует старший сын покойного. Примерно 20 миллионов поровну поделят супруга, брат и второй сын Захарова.