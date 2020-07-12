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Умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова 

Экспресс газета и ещё 2 51 минуту назад
Умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова
Фото: m.kino-teatr.ru
Мужчине было 84 года. Церемония прощания с ним состоялась при ограниченном количестве присутствующих. Место погребения пока неизвестно.
О смерти Шаравина сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.
«Михаил Петрович скончался 3 июля. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель», — цитирует Кунцевича сайт URA.RU.
Шаравин был первым, кто обнаружил палатку «дятловцев» на склоне горы Холатчахль (напомним, поиски туристов, пропавших на Северном Урале велись с 26 февраля по 4 марта 1959 года). Палатка была разрезана и порвана. Тела туристов — также при помощи Шаравина — были обнаружены за 50 метров от нее: в лесу и на склоне горы. Некоторые были полураздеты. На трупах молодых людей также обнаружили телесные повреждения.
Ранее в управлении Генпрокуратуры в Уральском федеральной округа заявили, что причиной гибели группы Дятлова стал внезапный сход лавины. Об этом сообщает «КП».
После того, как снег обрушился на палатку, молодые люди спешно покинули ее, а после не смогли к ней вернуться. В итоге туристы замерзли на 40 — 45-градусном морозе. «Версия о лавине нашла свое полное подтверждение», — заявил замначальник управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, добавив, что роковую роль в трагедии сыграли также снег и плохая видимость.
Версия с лавиной рассматривалась чаще всего. Однако покойный Михаил Шаравин настаивал на другой теории. По его мнению, девять членов группы Дятлова погибли из-за испытания военного оружия.
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Общество , Другое , Генпрокуратура РФ
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