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На «Тавриде» вручили памятные медали 

Lenta.ru 50 минут назад
На «Тавриде» вручили памятные медали
Фото: РИА Новости
На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля прошло вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи »#МыВместе», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
С участниками форума встретился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он вручил активистам медали, отметив успех проектов движения, которые были созданы и реализованы в период режима самоизоляции: «Таврида — детям», «Таврида помогает», «Таврида на удаленке», «Жить» и другие.
Кириенко также предложил участникам форума подумать, как проект может развиваться в будущем. «И Росмолодежь, и все мы вместе для этого готовы и гранты выделить, и организационную поддержку оказать», — заверил он.
Помимо этого, первый замруководителя администрации президента поблагодарил активистов за акции, направленные на работу с детьми, отметил значимость и успех мероприятий, приуроченных и празднованию Дня Победы и рассказал о старте Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, конкурса среди молодых специалистов креативных индустрий.
Встреча состоялась в рамках мотивационной сессии первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», где лучшие резиденты арт-кластера «Таврида» и активисты общероссийского движения «#МыВместе» рассказали о своих творческих достижениях в период самоизоляции и поделились планами на будущее.
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Общество , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , Lenta.ru
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