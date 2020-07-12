Вассерман: это военное преступление против России

Водная блокада Крыма Украиной — это война против России. Такое мнение высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.
Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал в 2014 году. Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
«Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьет исключительно по мирным жителям, ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление», — приводит слова Вассермана «Федеральное агентство новостей».
По его мнению, Киев может не тешить себя напрасными надеждами на возвращение полуострова.
«От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет», — говорит Вассерман.
По его словам, в России готовится проект водовода, проходящего по дну Черного моря, который доставит в Крым воду из реки Кубань.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, считает Порошенко.