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Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России 

Ura.Ru 44 минуты назад
Вассерман: это военное преступление против России
Фото: Ura.Ru
Водная блокада Крыма Украиной — это война против России. Такое мнение высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.
Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал в 2014 году. Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
«Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьет исключительно по мирным жителям, ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление», — приводит слова Вассермана «Федеральное агентство новостей».
По его мнению, Киев может не тешить себя напрасными надеждами на возвращение полуострова.
«От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет», — говорит Вассерман.
По его словам, в России готовится проект водовода, проходящего по дну Черного моря, который доставит в Крым воду из реки Кубань.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, считает Порошенко.
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Общество , Анатолий Вассерман , Петр Порошенко , РИА ФАН , Киев , Республика Крым
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