В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19 

В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у 50 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 45 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , двенадцать новых случаев выявлено в Междуреченске, семь — в Юрге, шесть — в Кемерово, по четыре — в Беловском и Гурьевском районах, три — в Анжеро-Судженске, по два — в Белово, Промышленновском и Тисульском районах, по одному — в Березовском, Мысках, Прокопьевске, Ижморском, Кемеровском, Тяжинском, Юргинском и Яйском районах.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлены 2507 случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать человек скончались, 1173 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7605 человек, сняты с наблюдения 71 620 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.