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В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 50 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 45 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, двенадцать новых случаев выявлено в Междуреченске, семь — в Юрге, шесть — в Кемерово, по четыре — в Беловском и Гурьевском районах, три — в Анжеро-Судженске, по два — в Белово, Промышленновском и Тисульском районах, по одному — в Березовском, Мысках, Прокопьевске, Ижморском, Кемеровском, Тяжинском, Юргинском и Яйском районах.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлены 2507 случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать человек скончались, 1173 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7605 человек, сняты с наблюдения 71 620 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости регионов , Ситуация в мире , COVID-19 , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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