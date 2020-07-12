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Соловьев отреагировал на информацию о возможном иске от адвоката Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Соловьев посмеялся над адвокатом Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высмеял появившуюся в СМИ информацию о том, что адвокат Эльман Пашаев намерен подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.
«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?» — приводит слова Соловьева РИА «Новости».
Телеведущий задался вопросом, в чем заключается проблема. «Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что?» — спросил Соловьев.
После этого он обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист «кидать в него камень», когда телеведущего «поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева».
«Нет, Владимир, мы все вас будем защищать», — ответил Добровинский.
Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» против телеведущего Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП, а также в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно приговора Ефремову.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.
В прошлый понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. В тот же день адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера. По версии адвоката, в момент смертельного ДТП Ефремов находился за рулем «частично».
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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