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Хабаровску грозит наводнение из-за недобросовестного подрядчика 

News.ru 23 минуты назад
Городу в РФ грозит наводнение из-за банкротства подрядчика
Фото: пресс-служба мэрии Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что из-за обанкротившегося подрядчика городу может грозить наводнение.
То есть этим летом мы опять остаёмся без батопорта, так? Надеюсь, что в следующем году сооружение всё-таки будет установлено, потому что засыпать, а потом снова раскрывать вход в затон стоит немалых средств — около 23 миллионов рублей. Это бюджетные деньги, которым мы могли бы найти лучшее применение, — привели слова главы города в агентстве AmurMedia.
Мэр Хабаровска осмотрел участки, где присутствует наибольшая угроза подъёма уровня воды реки Амур: вход в затон, территорию, прилегающую к арене «Ерофей», а также коллектор на улице Богачёва. Отмечается, что во время сильных дождей и паводка, около недостроенного коллектора в районе арены «Ерофей» существует угроза затопления жилых домов.
Во время половодья в эту точку поступает примерно 3 тысячи кубометров воды в час. Нам необходимо уже сейчас подготовить место, линии для подключения насосов к электроснабжению, сделать обвязку. Количество помп нужно рассчитать с запасом и предусмотреть перекачивание около 4 тысяч кубометров воды в час, — сообщил Сергей Кравчук.
В агентстве отметили, что по данным на 12 июля уровень воды в реке составляет 288 сантиметров. Такой уровень не считается опасным.
Ранее NEWS.ru писал, что более 50 жителей подмосковной Рузы эвакуировали из-за прорыва дамбы. Два жилых дома смыло потоком воды, пострадали многие здания, в том числе строительный рынок. Вода размыла и разрушила несколько дорог около города. Население осталось без газо— и электроснабжения.
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Комментарии 4
Общество , Сергей Кравчук , Хабаровск
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