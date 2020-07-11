Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его 

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала оценил появившуюся в СМИ информацию о планах адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева засудить его за разглашение результатов экспертизы.

«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?», — задался вопросом журналист.

Он также поинтересовался, в чем именно заключается проблема.

Ранее Пашаев сообщил о просьбе к следователю возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» в отношении Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК. Соловьев не уточнил, как он получил отчет экспертов, сославшись на журналистскую тайну.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.