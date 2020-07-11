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Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его 

Lenta.ru 29 минут назад
Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала оценил появившуюся в СМИ информацию о планах адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева засудить его за разглашение результатов экспертизы.
«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?», — задался вопросом журналист.
Он также поинтересовался, в чем именно заключается проблема.
Затем телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александру Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист «кидать в него камень», когда журналиста «поведут под руки» сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению Пашаева. Добровинский пообещал защищать Соловьева.
Соловьев дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову
Ранее Пашаев сообщил о просьбе к следователю возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» в отношении Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК. Соловьев не уточнил, как он получил отчет экспертов, сославшись на журналистскую тайну.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии 21
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев , МВД
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