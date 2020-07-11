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Адвокаты Ефремова и Захаровых поспорили о размере компенсации 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Адвокаты Ефремова и Захаровых вступили в перепалку
Фото: Рамблер
Адвокаты Ефремова и Захаровых спорят о компенсации.
Причина баттла на этот раз — сумма компенсации пострадавшим, сообщает ТАСС.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что к артисту заявлены иски на сумму 40 млн рублей.
«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей».
Адвокат Захаровых Александр Добровинский опроверг сведения об исковых требованиях в 40 млн рублей, назвав их "провокацией".
Потерпевшие по делу Ефремова назвали сумму компенсации
Как ранее писал «Рамблер», СМИ сообщили, что адвокаты Эльман Пашаев, защитник Ефремова, и Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Захаровых, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
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Общество , Александр Добровинский , ИТАР-ТАСС
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