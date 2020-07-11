Адвокаты Ефремова и Захаровых вступили в перепалку

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Адвокаты Ефремова и Захаровых спорят о компенсации.

Причина баттла на этот раз — сумма компенсации пострадавшим, сообщает ТАСС.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что к артисту заявлены иски на сумму 40 млн рублей.

«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей».

Адвокат Захаровых Александр Добровинский опроверг сведения об исковых требованиях в 40 млн рублей, назвав их "провокацией".