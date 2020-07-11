В фонде Дятлова отреагировали на проверку прокуратуры

Адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил в беседе с ТАСС, что проверка по делу группы Дятлова, погибшей в горах, является незаконной.

По его словам, прокуроры должны были отменить вынос постановления, признать незаконным уголовное дело, которое было возбуждено после трагедии на перевале, или, если они считают его законным, возобновить производство по этому делу.

Черноусов указал, что проверку можно было провести лишь в рамках незакрытого уголовного дела, а дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста. Таким образом, признание дела незаконным дает возможность возбудить новое уголовное дело.

При этом для проведения проверки в рамках дела 1959 года прокуратуре нужно было вынести постановление о его возобновлении и направить в Следственный комитет на расследование, добавил адвокат.

В феврале прошлого года, спустя 60 лет после произошедшего, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. На пресс-конференции в субботу, 11 июля, представитель управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что группа Дятлова погибла от лавины. По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Он также уточнил, что причиной гибели стало и то, что туристы ушли на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.