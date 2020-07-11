Адвокат Ефремова обратился к его дочери

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Близкие Михаила Ефремова стараются максимально дистанцироваться от публичных обсуждений сложившейся ситуации.

Пожалуй, только его дочь Анна-Мария и делает какие-то публичные заявления.

В частности, она назвала адвоката отца Эльмана Пашаева некомпетентным специалистом, а выбранную им линию защиты бредовой.

Пашаев же уверен, что Анна-Мария работает на публику.

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — цитирует слова юриста издание «Подъем».

СМИ сообщили, что адвокаты Эльман Пашаев, защитник Ефремова, и Александр Добровинский , представляющий интересы семьи Захаровых, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

До этого Федеральная палата адвокатов России выступила с заявлением о том, что Пашаев и Добровинский «используют свою причастность к „громкому делу для саморекламы“, а их действия могут послужить формированию „превратного представления о существе адвокатской деятельности“.