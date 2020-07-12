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РПЦ призвала запретить суррогатное материнство 

BFM.RU и ещё 9 15 минут назад
РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
Фото: ТАСС
Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Так он прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир недавно были обнаружены пятеро младенцев, рожденных от суррогатных матерей. Малышей не смогли вывезти к своим биологическим родителям за границу из-за коронавирусных ограничений.
Подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено, сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Митрополит назвал суррогатное материнство уродливым явлением. Церковь считает, что вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна.
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