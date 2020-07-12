РПЦ призвала запретить суррогатное материнство 

Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Так он прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир недавно были обнаружены пятеро младенцев, рожденных от суррогатных матерей. Малышей не смогли вывезти к своим биологическим родителям за границу из-за коронавирусных ограничений.

Подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено, сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит назвал суррогатное материнство уродливым явлением. Церковь считает, что вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна.