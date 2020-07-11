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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий 

Ura.Ru 56 минут назад
Онищенко назвал идеальную страну для путешествий
Фото: Ura.Ru
Самой безопасной страной для путешествия сейчас является Китай. Своим мнением в разговоре с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — рассказал Геннадий Онищенко.
Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко.
Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он.
Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.
По словам бывшего главного санитарного врача РФ, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику. Держать границы закрытыми бессмысленно, отмечает Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли государства Европы и Азии: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Согласно оценке Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в этих странах является благоприятной, напоминает RT.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Индия , Китай
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