Онищенко назвал идеальную страну для путешествий

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Геннадий Онищенко. Самой безопасной страной для путешествия сейчас является Китай . Своим мнением в разговоре с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — рассказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко.

Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он.

Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику. Держать границы закрытыми бессмысленно, отмечает Онищенко.