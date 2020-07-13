В Карелии открылись детские оздоровительные лагеря 

Власти Республики Карелия с понедельника открыли для школьников летние лагеря, оздоровительная кампания будет проходить в два этапа в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

"С сегодняшнего дня в Карелии открываются детские лагеря. Оздоровительная кампания начнется в два этапа. В июле откроются 18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, Медвежьегорском районах, Костомукше и Петрозаводске. В августе детей примут еще 94 летних лагеря на территории республики", — написала Кабатюк на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Кабатюк, в этом году в Карелии из-за пандемии коронавируса не будут работать детские лагеря палаточного типа — "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица". "Согласно постановлению главного санитарного врача России, пока дети могут отдыхать в лагерях только на территории своего региона. Выезд в оздоровительные организации в другие субъекты запрещен. Таким образом, этим летом будет невозможно организовать традиционный отдых для карельских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в южных лагерях. Очередность по предоставлению путевок для таких детей сохраняется на 2021 год", — говорится в сообщении.

По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в республике зафиксировано 1 747 случаев заражения коронавирусом и 11 летальных исходов. Выздоровели 970 человек.