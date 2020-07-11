В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса 

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Днём ранее было выявлено 6635 случаев коронавируса.
Ранее Минобороны сообщило о начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.