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В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса 

RT на русском 58 минут назад
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
Фото: Reuters
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Днём ранее было выявлено 6635 случаев коронавируса.
Ранее Минобороны сообщило о начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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Общество , Николай Говорин , Министерство обороны , Госдума
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