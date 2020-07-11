Дочь Ефремова пожаловалась на адвоката отца

Адвокат Эльман Пашаев не должен защищать интересы Михаила Ефремова в суде. Об этом сообщила дочь артиста Анна-Мария на своей странице в Twitter.

На «шапито по делу Ефремова», который устроили адвокаты Эльман Пашаев и представитель потерпевших Александр Добровинский , обратил внимание сенатор Андрей Клишас . Он попросил Федеральную палату адвокатов «прекратить этот водевиль».

«Наконец-то!» — отреагировала дочь Ефремова на возможное лишение юриста адвокатского статуса.

Девушка заявила, что Пашаев является некомпетентным. По ее мнению, адвокат негативно влияет на поведение отца, отчего последний начинает говорить несвойственные ему вещи, пишут «Невские новости». Например, ранее Ефремов предлагал усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова . А сам Пашаев утверждал, что артист невиновен в дорожной аварии. Якобы Ефремов не помнит, что с ним случилось, поэтому свою вину не признает, сообщает«Национальная служба новостей». Семья погибшего посчитала, что в таком случае Ефремова не за что прощать, передает агентство Nation News.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Позже водитель этого автомобиля Сергей Захаров погиб в больнице. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Адвокат Пашаев заявил, что это он заставил артиста записать ролик.