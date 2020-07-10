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«Плохой прогностический признак»: Попова заявила о беспечности отдыхающих в РФ 

ТК «Звезда» и ещё 3 38 минут назад
Попова заявила о плохом прогностическом признаке
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Глава Роспотребнадзора попросила всех отдыхающих за городом или в курортных зонах неукоснительно соблюдать все действующие требования.
Отдыхающие на российских курортах ведут себя беспечно из-за радости получить такую возможность заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это плохой прогностический признак», — сказала она.
Глава Роспотребнадзора попросила всех отдыхающих за городом или в курортных зонах неукоснительно соблюдать все действующие требования.
«Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество , Другое , Анна Попова , Роспотребнадзор
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