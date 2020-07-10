Попова заявила о плохом прогностическом признаке

Глава Роспотребнадзора попросила всех отдыхающих за городом или в курортных зонах неукоснительно соблюдать все действующие требования.

Отдыхающие на российских курортах ведут себя беспечно из-за радости получить такую возможность заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Это плохой прогностический признак», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора попросила всех отдыхающих за городом или в курортных зонах неукоснительно соблюдать все действующие требования.

«Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1».

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 713 936 человек, выздоровели — 489 068.