Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной для части россиян 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Некоторых россиян обяжут вакцинироваться от коронавируса
Фото: РИА Новости
Решение об обязательной вакцинации медиков от коронавируса пока не принято, группы риска, для которых прививка может быть обязательной, еще предстоит определить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила о плохом прогностическом признаке
"Сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса, здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной. Но на сегодняшний день такого решения пока нет", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, будет ли обязательной вакцинация врачей.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
«Слишком гламурный» чиновник Казахстана уволился
«Слишком гламурный» чиновник Казахстана уволился
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение