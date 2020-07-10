Некоторых россиян обяжут вакцинироваться от коронавируса

Решение об обязательной вакцинации медиков от коронавируса пока не принято, группы риска, для которых прививка может быть обязательной, еще предстоит определить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса, здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной. Но на сегодняшний день такого решения пока нет", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, будет ли обязательной вакцинация врачей.