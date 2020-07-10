«В монастыре Сергия все помешаны на сексе»

Бывший послушник Среднеуральского монастыря рассказал о жизни в обители, управляемой опальным ныне схиигуменом Сергием. По словам попавшего туда в 14 лет Александра, живущих там детей и подростков жёстко наказывали и отправляли в скит (поселение для отшельников в отдалении от монастыря). Кроме того, в обители часто неоправданно подозревали послушников в половых связях.

Скиты считались формой наказания. Туда регулярно увозили непослушных детей. За что? Просто за то, что они вели себя, как обычные подростки, — сообщил Александр в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в скитах неоднократно практиковали публичные оскорбления. Так, подругу Александра после общения с ним стали называть «шлюхой».

В Среднеуральском женском монастыре все были словно помешаны на теме секса. Он им постоянно везде мерещился. Нас всё время в нём подозревали, — вспоминает молодой человек.

Особого отношения в скитах удостаивались девственницы, рассказывает Александр. Девственность, по словам беглого послушника, проверял лично отец Сергий во время исповеди — он устраивал допрос девушки, уточняя все детали.

Когда один из послушников Среднеуральского женского монастыря изнасиловал 14-летнюю девушку, отец Сергий заявил, что она сама виновата и её также увезли в скит.

В скитах людям ломают психику. Я встречал тех, кто прожил в скитах полгода. Это просто другие люди, в измененном состоянии, словно после психушки, — продолжает Александр.

По его словам, детям из монастыря и скитов нужна помощь психолога.

Среди других практикуемых в обителей наказаний — избиение хлыстом или нахождение под замком на неделю-две в строительном вагончике. Из еды на это время «узнику» полагались булка хлеба и бутылка воды.

В Среднеуральском женском монастыре пока не прокомментировали интервью бывшего послушника, сообщает URA.RU. Издание не дозвонилось до представителей обители и направила им письменный запрос.

Ранее телеведущая Ксения Собчак , приехавшая сюда снимать материал об опальном отце Сергии, также говорила, что встретилась с бывшим послушником обители Филиппом. Он рассказал ей о фактах издевательств над детьми в обители. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Однако на её съёмочную группу напали защитники схиигумена.

Отец Сергий ( Николай Романов ) — один из самых скандальных клириков России. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов

Также на клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

3 июля схиигумена лишили священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.