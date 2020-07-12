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Опубликована новая статистика по коронавирусу в России 

Майк Габриелян и ещё 36 29 минут назад
Опубликована новая статистика по коронавирусу в России
Фото: РИА Новости
В России за последние сутки выявили 6 615 новых случаев коронавируса. Десять дней подряд ежесуточно наблюдается менее 7 тысяч заразившихся. Статистику на 12 июля приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране зафиксировано 130 летальных исхода. Выздоровели 3 615 человек. Из всех пациентов 22,5% не имели клинических симптомов болезни.
Мясников насчитал 14 "сюрпризов" коронавируса
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (679), Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском АО (267), Алтайском крае (232), Нижегородской области (222), Ямало-Ненецком АО (212) и Иркутской области (209).
Меньше всего новых случаев в Севастополе (4) и Чукотском АО (0).
С момента пандемии в стране проведено более 23 млн тестов. Выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. Вылечился 501 061 человек. Зарегистрировано 11 335 летальных исходов.
Уже четвертую неделю подряд число вылечившихся превышает количество выявленных случаев: доля выздоровевших возросла с 66,2% до 68,9%.
При этом число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 1 174. Это заметно больше, чем в предыдущие семь дней, когда было зарегистрировано 1 088 смертей, передает ТАСС. Агентство отмечает, что условный показатель летальности возрос на 0,07 п.п., до 1,56%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЕС разъяснили условия открытия границ на фоне пандемии.
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Общество , Новости Москвы , COVID-19 , ЕС , ИТАР-ТАСС
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