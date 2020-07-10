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Лётчики МЧС провели тренировку в Тверской области 

RT на русском 1 час назад
Лётчики МЧС провели тренировку в Тверской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
На аэродроме «Змеево» в Тверской области состоялись учебно-тренировочные полёты лётчиков Жуковского авиационно-спасательного центра.
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Пилоты вертолётов Ми-8 АМТ и Ка-32А выполняли взлёты и посадки, пролёты по маршруту по приборам.
Занятия проходили и в дневное, и в ночное время. За два дня пилоты выполнили около 60 заходов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».
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Общество , МЧС , Тверская Область
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