Лётчики МЧС провели тренировку в Тверской области 

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На аэродроме «Змеево» в Тверской области состоялись учебно-тренировочные полёты лётчиков Жуковского авиационно-спасательного центра.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Пилоты вертолётов Ми-8 АМТ и Ка-32А выполняли взлёты и посадки, пролёты по маршруту по приборам.

Занятия проходили и в дневное, и в ночное время. За два дня пилоты выполнили около 60 заходов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».