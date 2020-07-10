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Рамблер, какие новости 

Сергей Василенок 1 час назад
США обвинили в гибели российских солдат
Фото: Рамблер
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • Хабаровский губернатор Фургал может избежать наказания за заказные убийства
  • У Германии появилась новая претензия к России
  • Бывший советник Рональда Рейгана обвинил армию США в гибели советских солдат в Афганистане
  • Россиян предложили равномерно расселить по стране
  • В Италии женщину оштрафовали за превышение скорости в 700 километров в час
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Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Общество , Рональд Рейган , Apple , Google
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