США обвинили в гибели российских солдат

Хабаровский губернатор Фургал может избежать наказания за заказные убийства

У Германии появилась новая претензия к России

Бывший советник Рональда Рейгана обвинил армию США в гибели советских солдат в Афганистане

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В Италии женщину оштрафовали за превышение скорости в 700 километров в час

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