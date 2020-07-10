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Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга 

РИА Новости 53 минуты назад
Семья Ефремова начала готовиться к худшему
Фото: РИА Новости
Семья Михаила Ефремова готовится к худшему, если актера посадят в тюрьму, заявила его подруга, ресторатор Татьяна Беркович в интервью StarHit.
На вопрос журналиста о том, "потянет" ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.
"Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей.
Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", — сказала собеседница издания.
Беркович добавила, что Ефремов "небогатый" человек, и все заработанное, по ее словам, он тратит на других.
"Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", — заключила Беркович.
Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 3
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Беркович , Генпрокуратура РФ , StarHit
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