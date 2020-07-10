Семья Ефремова начала готовиться к худшему

На вопрос журналиста о том, "потянет" ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.

"Старшей девочке 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей.

Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", — сказала собеседница издания.

Беркович добавила, что Ефремов "небогатый" человек, и все заработанное, по ее словам, он тратит на других.

"Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", — заключила Беркович.

Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице.