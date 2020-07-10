Собчак оскорбила Навального

Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну. Вину Сафронов отрицает и считает, что уголовное преследование связано с его журналисткой деятельностью. До того, как стать советником главы «Роскосмоса», Сафронов работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

Оппозиционер Алексей Навальный в своем YouTube-шоу признался , что «не испытывает восторга, защищая Сафронова».

Он отметил, что Иван Сафронов не журналист, а пиарщик «Роскосмоса», который «просто любит деньги» и не имеет «никаких моральных принципов и ни малейшей совести».

Навальный также обратил внимание, что Сафронов ездил на машине за пять миллионов рублей и назвал его «милым чиновником с папочкой».

Слова Навального возмутили Ксению Собчак.