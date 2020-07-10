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«Какая же ты сволочь»: Собчак обрушилась на Навального 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
Собчак оскорбила Навального
Фото: Instagram
Журналистку и телеведущую Ксению Собчак возмутила оценка оппозиционером Алексеем Навальным ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну. Вину Сафронов отрицает и считает, что уголовное преследование связано с его журналисткой деятельностью. До того, как стать советником главы «Роскосмоса», Сафронов работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».
Оппозиционер Алексей Навальный в своем YouTube-шоу признался, что «не испытывает восторга, защищая Сафронова».
Он отметил, что Иван Сафронов не журналист, а пиарщик «Роскосмоса», который «просто любит деньги» и не имеет «никаких моральных принципов и ни малейшей совести».
Навальный также обратил внимание, что Сафронов ездил на машине за пять миллионов рублей и назвал его «милым чиновником с папочкой».
Слова Навального возмутили Ксению Собчак.
«Какая же ты сволочь, Леша. Все кто не с нами, те против нас. Абсолютный большевизм во всем. Делать акцент на том, на какой машине дорогой он ездит. Ненавижу слово «мерзость», но это она», — заявила журналистка.
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Общество , Алексей Навальный , Иван Сафронов , Ксения Собчак , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости
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