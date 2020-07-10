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«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Байкер движения "Ночные волки" Аркадий Холопов рассказал, как он стал иконописцем и как ему удается совмещать два необычных хобби. Аркадий живет в Сергиевом Посаде. На встрече с журналистами Ночной волк отвез девушку-репортера не на мото-тусовку и в храм. В храме Аркадия объятиями встретил священнослужитель. Как выяснилось, настоятель храма тоже байкер. Сейчас двое старых друзей трудятся для Воскресенского подворья. Один ведет службу, другой обновляет иконы к 200-летию храма, которое будет отмечаться в этом году.
Аркадий показал свой дом, свою семью, в которой четверо детей, и подробно рассказал о своих хобби.
Общество , Видео , Ночные волки
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