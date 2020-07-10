Американцы испугались остаться без жилья

Федеральные и местные власти США ввели запрет на выселение из-за угрозы коронавируса, однако сроки постановления подходят к концу. В связи с этим миллионы граждан испугались остаться на улице, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. По данным Бюро переписи населения США, у 13 процентов арендаторов «вообще нет уверенности» в том, что они смогут оплатить проживание в следующем месяце. Около 20 процентов выразили слабую надежду на это.

Как следует из отчета Apartment List, почти треть американцев, или 32 процента, не смогли заплатить за жилье в июле. Из них 19 процентов не смогли выделить средства, а 13 процентов — частично погасили задолженность. Для сравнения, в начале апреля доля тех, кто испытывал трудности с арендной платой, составляла 24 процента.

Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской организацией Pew Research Center, каждому десятому среди американской молодежи в возрасте от 18 до 29 лет пришлось искать новое жилье или вернуться в родительский дом. Основная причина заключается в массовом закрытии университетских кампусов.