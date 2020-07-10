Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушкинский музей возобновил работу 

News.ru и ещё 13 3 часа назад
Пушкинский музей возобновил работу
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Одним из первых посетителей стала министр культуры России Ольга Любимова. Экскурсию для неё провели директор учреждения Марина Лошак и куратор выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина» Виталий Мишин, сообщает РИА Новости.
Открытие столь обширной по объёму экспозиции было долгожданным для нас, здесь столько работ, представляю, сколько ещё всего осталось и хотелось бы показать, — заявила Любимова.
Ранее лошак напомнила, что гости также смогут увидеть выставку «Тату», которую продлили до 27 сентября. Экспозиция была открыта 3 марта и успела проработать всего две недели.
Как писал NEWS.ru, проект «Тату» был воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.
В России музеи снова откроются для посещения с середины июля. Учреждения уже возобновили работу и проводят подготовительные мероприятия. Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что регионы сами установят сроки открытия музеев.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
News.ru: последние новости
Экс-послушник: в монастыре схиигумена Сергия все помешаны на сексе Экс-послушник: в монастыре схиигумена Сергия все помешаны на сексе Собчак назвала Навального сволочью из-за его слов о деле Ивана Сафронова Собчак назвала Навального сволочью из-за его слов о деле Ивана Сафронова Роспотребнадзор предложил возобновить полёты в Европу и Китай Роспотребнадзор предложил возобновить полёты в Европу и Китай
Комментарии
Общество , Ольга Любимова , Марина Лошак , Дмитрий Чернышенко , Виталий Мишин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Хабаровчане прокомментировали задержание Фургала
Хабаровчане прокомментировали задержание Фургала
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение