Пушкинский музей возобновил работу 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Открытие столь обширной по объёму экспозиции было долгожданным для нас, здесь столько работ, представляю, сколько ещё всего осталось и хотелось бы показать, — заявила Любимова.

Ранее лошак напомнила, что гости также смогут увидеть выставку «Тату», которую продлили до 27 сентября. Экспозиция была открыта 3 марта и успела проработать всего две недели.

Как писал NEWS.ru, проект «Тату» был воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.