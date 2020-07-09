Россия может отказаться открывать границы

Россия не будет возобновлять авиасообщение с западными странами, пока существует угроза возникновения второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

«Рисковать своими гражданами точно никто не собирается. Зачем столько усилий было потрачено, столько жизней спасено — для того, чтобы бездумные действия предпринять?», — приводит слова Чернышенко «Интерфакс».

По его мнению, опасно открывать границы, пока существует опасность второй волны коронавируса, которая началась в некоторых странах, в том числе на границе с Россией. Он также отметил, что неизвестно, способны ли другие государства обеспечить безопасность российских граждан. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заключил собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании сообщил, что Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщениев первую очередь. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Росавиацией и Как уточняет «Национальная служба новостей», в оперштабе одобрили предложение, подготовленное Минтрансом «Аэрофлотом» , согласно которому Россия восстановит авиасообщение в два этапа. До 13 июля Минтрансу предстоит оценить готовность аэропортов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Как уточняет «Национальная служба новостей», в оперштабе одобрили предложение, подготовленное Минтрансом, Росавиацией и «Аэрофлотом», согласно которому Россия восстановит авиасообщение в два этапа. До 13 июля Минтрансу предстоит оценить готовность аэропортов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.