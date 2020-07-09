Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Фото: Lorna May Wadsworth
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем. Так картину, появившуюся на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии, оценил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, передает РИА Новости.
Калинин заявил, что на картине изображено какое-то другое лицо «в угоду политической конъюнктуре», чтобы показать «гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию».
Он добавил, что в России такого не будет, так как Русская православная церковь строго придерживается канонов. «Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — уточнил Калинин.
30 июня сообщалось, что на алтаре Сент-Олбанского собора в Британии установят картину с Тайной вечерей, где Иисус Христос изображен чернокожим. Картина является переосмыслением работы Леонардо Да Винчи, для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. Произведение создала художница Лорна Мэй Удосворт в 2009 году.
1 июля епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер. Так он прокомментировал информацию о том, что статую императора Константина Великого рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии могут убрать из-за «прославления рабства правителем».
Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Последние новости
На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны
Комментарии
Общество , Другое , Леонардо да Винчи , Иисус Христос , Леонид Калинин , РПЦ , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отказался от еще одного договора с Москвой
Киев отказался от еще одного договора с Москвой
Власти Швейцарии вновь ввели масочный режим в стране
Власти Швейцарии вновь ввели масочный режим в стране
В Гонконге разрешили обыски без ордера
В Гонконге разрешили обыски без ордера
«Абсолютная глупость»: Песков о вторжении России на Украину
«Абсолютная глупость»: Песков о вторжении России на Украину
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение