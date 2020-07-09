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Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Над опальным Сергием состоится еще один суд
Фото: РИА Новости
Над лишенным сана опальным священником Сергием (Николай Романов) состоится еще один суд — в Верхней Пышме рассмотрят дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщает издание 66.ru.
Дело было заведено за то, что Сергий отрицает коронавирус в своей проповеди. Заседание назначено на 20 июля. Сергию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест до 15 суток.
7 июля стало известно, что суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Он не явился на заседание суда.
6 июля жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте России Владимире Путине и распространял о нем недостоверные сведения. Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.
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Общество , Николай Романов , Владимир Путин , 66.ru (Екатеринбург)
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